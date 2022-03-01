Під Києвом впав мотодельтаплан: загинули двоє людей

14:27 06 жовтень Київ, Україна

Недалеко від селища Баришівка Київської області розбився і загорівся дельтаплан , пілот і пасажир загинули на місці.

Про це повідомили в ДСНС.



Подія сталася в понеділок, 5 жовтня, близько 17.40. Пожежники, що прибули на місце, загасили вогонь протягом пів години.



На місці виявили тіла 55-річного пілота - жителя Броварів, і його 46-річного пасажира - киянина.

"Кусок Станіслав Іванович - голова авіаційно-технічного спортивного клубу "Євростар", який розташований на злітно-посадковому майданчику в с. Гоголів Броварського району. Керуючи аматорським літальним пристроєм місткістю 5 осіб, при польоті поблизу с. Перемога Баришівського району Київської області, допустив падіння зазначеного літального пристрою в кювет, розташований поблизу автодороги Н-07 Київ-Суми. В результаті падіння літальний пристрій згорів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на момент польоту погодні умови були сприятливими. У місці події та на підходах до нього рекламоносії не встановлені. Відеоспостереження поблизу місця аварії дельтаплана немає.



Зараз встановлюються всі обставини події.



