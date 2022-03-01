Під Києвом впав мотодельтаплан: загинули двоє людей

Недалеко від селища Баришівка Київської області розбився і загорівся дельтаплан, пілот і пасажир загинули на місці.
Про це повідомили в ДСНС.
Подія сталася в понеділок, 5 жовтня, близько 17.40. Пожежники, що прибули на місце, загасили вогонь протягом пів години.
На місці виявили тіла 55-річного пілота - жителя Броварів, і його 46-річного пасажира - киянина.
Подія сталася в понеділок, 5 жовтня, близько 17.40. Пожежники, що прибули на місце, загасили вогонь протягом пів години.
На місці виявили тіла 55-річного пілота - жителя Броварів, і його 46-річного пасажира - киянина.
Відзначається, що на момент польоту погодні умови були сприятливими. У місці події та на підходах до нього рекламоносії не встановлені. Відеоспостереження поблизу місця аварії дельтаплана немає.
Зараз встановлюються всі обставини події.
Зараз встановлюються всі обставини події.
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