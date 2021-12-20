Під Києвом впав легкомоторний літак

18:19 17 липень Київ, Україна

На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак, аварія сталася біля села Наливайківка, Макарівського району. Повітряне судно належало навчальної школі Aviation Group, на борту перебувало двоє людей, обійшлося без жертв.

Прибулі на місце пожежники ліквідували пожежу.

"17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з послідуючим горінням. О 16:40 загоряння літака ліквідовано ", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що загиблих в результаті падіння літака і виниклої пожежі немає.



Пожежу ліквідували 10 рятувальників і дві одиниці техніки.