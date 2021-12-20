Під Києвом впав легкомоторний літак

На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак, аварія сталася біля села Наливайківка, Макарівського району. Повітряне судно належало навчальної школі Aviation Group, на борту перебувало двоє людей, обійшлося без жертв.
Прибулі на місце пожежники ліквідували пожежу.
Рятувальники відзначили, що загиблих в результаті падіння літака і виниклої пожежі немає.
Пожежу ліквідували 10 рятувальників і дві одиниці техніки.
Пожежу ліквідували 10 рятувальників і дві одиниці техніки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі