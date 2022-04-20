Під Києвом розбився розкішний Lamborghini

14:34 24 листопада Київ, Україна

Біля села Лютіж проходили зйомки фільму за участю Lamborghini Huracan, водій розігнав спорткар до 200 км/год по слизькій дорозі і, не впоравшись з керуванням, врізався в дерево.

Повідомляється, що водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живий. В результаті удару сильно постраждала передня частина авто (приблизна вартість спорткара 330 тисяч доларів).

На місці працюють співробітники поліції, і знаходиться автомобіль швидкої допомоги.