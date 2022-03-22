Під Києвом зник відомий фотожурналіст Макс Левін. Він був на лінії фронту

15:23 22 березня Київ, Україна

Під Києвом, у зоні інтенсивних бойових дій, зник український фотожурналіст Макс Левін. Про це повідомив його друг, фоторепортер Маркіян Лісейко на своїй сторінці у Фейсбуці.



За його словами, Левін востаннє виходив на зв'язок 13 березня у районі Вишгороду під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.



Фотографувати бойові дії 13 березня журналіст виїхав на власному авто. Залишивши його біля села Гута Межигірська, пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11.23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

"Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, почалися досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг отримати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців російської федерації", - написав Лісейко.

Маркіян Лісейко просить повідомляти йому будь-яку інформацію про Макса Левіна.



Максим Левін народився 1981 року в Київській області. Фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.



Співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото були в таких виданнях як Wall Street Journal, TIME, Break.