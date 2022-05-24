Під Києвом проходять масштабні навчання з ліквідації радіологічної аварії

20:08 18 серпня Киев, Украина

Навчання в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Готовність України в сфері ядерної безпеки" будуть проходити 3 дні за різними сценаріями.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"За легендою навчань, на складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання, після вибуху почалася пожежа. Є загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом. Проводиться евакуація людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційна розвідка і дозиметричний контроль, перевірка місцезнаходження джерела випромінювання і огорожі на контрольованій території", - йдеться в повідомленні.

Навчання проходять в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Готовність України в сфері ядерної безпеки" при фінансуванні уряду США через Агентство зменшення загроз МО США і компанії-підрядника Raytheon.





У навчаннях беруть участь близько 100 учасників. Це військовослужбовці Національної гвардії, представники Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, СБУ та місцевого самоврядування. Також задіяна спеціалізована техніка та обладнання, надане американською стороною.

Польові навчання передбачають три дні практичної підготовки за різними сценаріями. Перший етап передбачає гасіння пожежі на об'єкті і виявлення джерел іонізуючого випромінювання. На наступний день буде проводитися їхній пошук, а на завершення пройде відпрацювання змодельованої ДТП з автомобілем, який перевозив джерела іонізуючого випромінювання.