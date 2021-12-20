Під Києвом вночі прогримів сильний вибух - пошкоджені кілька авто

Поліціянти Київської області встановлюють обставини вибуху в Боярці, в результаті якого постраждала людина.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури.
Комунальники відновлюють електропостачання і ліквідують наслідки вибуху.
Після проведення перевірки і встановлення всіх обставин правоохоронці дадуть події правову кваліфікацію.
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