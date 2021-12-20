Під Києвом вночі прогримів сильний вибух - пошкоджені кілька авто

11:27 16 березень Київ, Україна

Поліціянти Київської області встановлюють обставини вибуху в Боярці, в результаті якого постраждала людина.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Сьогодні близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка прогримів вибух. В результаті вибуху пошкоджено трансформатор, лінію електропередач, 4 автомобілі, вікна та паркани 5 найближчих будинків. Утворилася воронка", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
 
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури.
последствия взрыва в Боярке
Комунальники відновлюють електропостачання і ліквідують наслідки вибуху.

Після проведення перевірки і встановлення всіх обставин правоохоронці дадуть події правову кваліфікацію.