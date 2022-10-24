Під Києвом знайшли тіло ще однієї жертви окупантів – поліція

13:51 24 жовтня Київ, Україна

Жителі Київської області знайшли у лісі ще одне тіло вбитого російськими окупаційними військами цивільного.



Про це стало відомо від голови поліції Київщини Андрія Небитова.



Поліція встановила, що чоловік загинув під час окупації Бучанського району. Тіло знаходилося неподалік ями, де кілька днів тому поліціянти вже виявляли вбиту окупантами людину.



"Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик.



Якщо ви володієте інформацією щодо загиблого, телефонуйте на спецлінію 102".