Під Києвом на стоянці згоріли три автомобілі

10:15 03 січень Київ, Україна

У ніч проти 3 січня сталося загоряння автомобілів у селищі Ворзель Бучанського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.



Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:26.



На місце події було направлено чергову варту двох Державних пожежно-рятувальних частин.



Після прибуття встановлено, що вогнем охоплено три приватні легкові автомобілі Mercedes-BenzR350, Renault Trafic і Mercedes-BenzSmart, які знаходилися на стоянці поблизу багатоквартирного житлового будинку.



Пожежу було ліквідовано о 02:59.



Вогнем знищено три автомобілі Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart та пошкоджено внаслідок дії вогневих потоків ще два поруч розташовані авто – «ЗАЗ Таврія» та Kia Cerato.



На місце події залучалися дві одиниці техніки та вісім осіб особового складу.



Причина пожежі наразі встановлюється.