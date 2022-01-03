Під Києвом на стоянці згоріли три автомобілі

У ніч проти 3 січня сталося загоряння автомобілів у селищі Ворзель Бучанського району.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:26.
На місце події було направлено чергову варту двох Державних пожежно-рятувальних частин.
Після прибуття встановлено, що вогнем охоплено три приватні легкові автомобілі Mercedes-BenzR350, Renault Trafic і Mercedes-BenzSmart, які знаходилися на стоянці поблизу багатоквартирного житлового будинку.
Пожежу було ліквідовано о 02:59.
Вогнем знищено три автомобілі Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart та пошкоджено внаслідок дії вогневих потоків ще два поруч розташовані авто – «ЗАЗ Таврія» та Kia Cerato.
На місце події залучалися дві одиниці техніки та вісім осіб особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:26.
На місце події було направлено чергову варту двох Державних пожежно-рятувальних частин.
Після прибуття встановлено, що вогнем охоплено три приватні легкові автомобілі Mercedes-BenzR350, Renault Trafic і Mercedes-BenzSmart, які знаходилися на стоянці поблизу багатоквартирного житлового будинку.
Пожежу було ліквідовано о 02:59.
Вогнем знищено три автомобілі Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart та пошкоджено внаслідок дії вогневих потоків ще два поруч розташовані авто – «ЗАЗ Таврія» та Kia Cerato.
На місце події залучалися дві одиниці техніки та вісім осіб особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.
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