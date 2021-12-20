Під Києвом чоловіка вбили на очах у дитини

Семирічна дитина став свідком жорстокого вбивства батька і змушений був тікати від нападників. Під Києвом убитий віце-президент боксерського клубу Ігор Плекан.
Кілери розстріляли 44-річного київського бізнесмена на очах у 7-річного сина. Повідомляється, що віце-президент боксерського клубу Ігор Плекан разом з сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району. Недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали в упор розстрілювати машину з автоматів.
У чоловіка потрапили як мінімум чотири кулі, проте він зміг з'їхати з дороги в поле, проїхав ще 300 м і подзвонив дружині. Весь цей час поруч був син, якого дивом не поранили.
Кілери дали переляканому хлопчикові шанс на порятунок і наказали бігти далі.
І він побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Однак рятувати його було пізно - поранення виявилися смертельними.
Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював.
У поліцейських вже є оперативні напрацювання, найближчим часом будуть гучні затримання фігурантів вбивства.
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