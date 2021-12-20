Під Києвом чоловіка вбили на очах у дитини

У поліцейських вже є оперативні напрацювання, найближчим часом будуть гучні затримання фігурантів вбивства. Дружина бізнесмена розповіла, що погрози від невідомих надходили регулярно, але чоловік весь час її заспокоював. І він побіг додому, а потім показав матері, де шукати батька. Однак рятувати його було пізно - поранення виявилися смертельними. Кілери дали переляканому хлопчикові шанс на порятунок і наказали бігти далі.

У чоловіка потрапили як мінімум чотири кулі, проте він зміг з'їхати з дороги в поле, проїхав ще 300 м і подзвонив дружині. Весь цей час поруч був син, якого дивом не поранили.