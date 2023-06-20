Під Херсоном знову горить склад окупантів

Під Херсоном вкотре горить склад росіян із "селітрою та гуманітаркою".
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ) у своєму Telegram-каналі у четвер, 14 липня.
"Також у районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, що біжать у різні боки, які поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене з собою", - зазначили військові.
У повідомленні сказано, що за інформацією місцевих жителів, частина окупантів у паніці переодягаються у цивільний одяг і "з великими сумками пакуються у віджатий цивільний транспорт".
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ) у своєму Telegram-каналі у четвер, 14 липня.
"Також у районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, що біжать у різні боки, які поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене з собою", - зазначили військові.
У повідомленні сказано, що за інформацією місцевих жителів, частина окупантів у паніці переодягаються у цивільний одяг і "з великими сумками пакуються у віджатий цивільний транспорт".
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