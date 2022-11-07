Під Харковом російські загарбники жорстоко вбили близько двох тисяч корів

08:26 06 листопада Київ, Україна

У Шестакові Харківської області окупанти знищили велике фермерське господарство, при цьому ними було вбито близько двох тисяч корів. Про це у суботу, 5 листопада, повідомили журналісти ICTV.

Вони зазначили, що раніше господарство давало до 40 тонн молока на день. Також у Шестакові вирощували пшеницю, соняшник, виробляли цукор.

"Окупанти вивезли зерно, соняшник, цукор вивезли вагонами, техніку знищили чи вкрали, поля усіяли вибухівкою", - розповіли журналісти.

Як наголосили медійники, росіяни знищили господарство майже повністю.

"Тут було освітлення, вентиляція, "штучний інтелект". Залежно від температури на вулиці, вологості, вентилятори включалися в залежності від того, з якого боку вітер, штори опускалися, підніматися. Якщо зоотехніки говорили, що при цьому світлі вона краще їсть, то його вмикали, бо це означає, що вона дасть більше молока. За одну хвилину рай перетворився на пекло. Через обстріл вхід заблокувало і корови просто померли з голоду", - розповів в інтерв'ю агроном Сергій Яценко.

За його словами, працівників не пускали на ферму кілька днів, а потім співробітники знаходили корів з відрізаними частинами.

"Наші на фронті гасають з песиками, котиками, мостять їм ліжечка, а ці відрізали ногу корові і зжерли. Як можна взагалі жерти, коли зовсім поряд від голоду вмирає худоба? На невеликих ялинках немає голок, корови поїли навесні, рятуючись від голодної смерті", – розповів співробітник ферми.

Зазначимо, Лиман став першим деокупованим містом на Донеччині, де вдалося відновити роботу банківської системи.