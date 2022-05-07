Під Харковом російські військові розстріляли мирних жителів в авто

08:54 07 травня Київ, Україна

У Харківській області під обстріл ворожої армії потрапила колона, де евакуювалися мирні жителі.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 15 приватних автомобілів виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанська Чугуївського району.



Дорогою біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів із мирними жителями.



6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП у Харківській області встановлено місцезнаходження вказаної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій.



На узбіччі автодороги між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтов знайдено шість пошкоджених машин та чотири згорілі тіла.