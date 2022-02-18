21:27 25 вересень Київ, Україна

З інсайдерських джерел в Міністерстві оборони стало відомо про те, що під Харковом розбився військовий літак АН-26. Повідомляється, що катастрофа сталася в момент здійснення навчального польоту, 25 вересня 2020 року біля 20:45 неподалік від міста Чугуїв.

"Він далеко від аеродрому, біля траси (Ростовська траса - ред.)", - сказав співрозмовник.

За словами джерела, на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.

В цей час інформації про постраждалих немає. На місце вилітає пошукова група на вертольоті.