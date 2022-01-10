Під Харковом на озері 12-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення. Злочинець зник

10:28 28 серпень Київ, Україна

Хлопчик з батьком відпочивали біля озера в селищі Рогань і почули звук пострілу. Незабаром батько виявив поранення у дитини в області передпліччя.



Батько доставив сина в лікарню. За словами медиків, стан здоров'я хлопчика задовільний, оперативного втручання не вимагає.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Липецького відділення поліції.

"Зараз поліцейські встановлюють всі обставини і можливих свідків поранення дитини, а також вживають всіх необхідних заходів щодо встановлення особи зловмисника і його затримання.

Відомості про подію внесені до ЕРДР по ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) УКУ ", - розповіли в поліції.



Стрілку загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.



