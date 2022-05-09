Під Харковом дві жінки підірвалися на розтяжці окупантів

15:05 09 травня Київ, Україна

У звільненому селі Циркуни на Харківщині під час розмінування території правоохоронці виявили тіла двох жінок, які підірвалися на розтяжці, яку залишили військові рф.



Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.



"На жаль, вчора під час проведення розмінування під мостом у с. Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці. Не повертайтеся поки що до звільнених населених пунктів для вашої безпеки", - написав Болвінов.



Він зазначив, що в останні дні Збройні сили України звільнили низку населених пунктів області, тому у багатьох місцевих жителів, що виїхали раніше, виникає зрозуміле бажання повернутися додому. Але зараз це дуже небезпечно, наголосив керівник слідчого управління.



"По-перше, через продовження бойових дій і близького знаходження до лінії фронту, по-друге, через величезну кількість снарядів, що не розірвалися, і замінованих місць, які залишила після себе, тікаючи, загарбницька армія-сволота", - сказав Болвінов.



Він закликав поки що не повертатися до звільнених населених пунктів для безпеки мирних жителів.