Під Дніпром згоріло п'ять котеджних багатоквартирних будинків

Масштабна пожежа сталася в Петриківському районі Дніпропетровської області на території нового котеджного комплексу, вогонь знищив п'ять нових багатоквартирних будинків.
Відзначається, що пожежа почалася в ще незаселеній квартирі. Згодом вогонь охопив усі п'ять будинків. Загалом - 600 квадратних метрів.
В цей час рятувальники з'ясовують причину пожежі. Попередньо, займання сталося через необережність будівельників.
Постраждалих немає. Люди, які жили в одному з приміщень, встигли залишити будівлю. Вони ж першими відчули запах гару і викликали пожежників.
Рятувальникам вдалося витягти з вогню кошеня подружжя, ті не встигли знайти його в задимленому приміщенні. Тварина вижила, але обпекла вуса.
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