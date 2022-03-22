Під Дніпром згоріло п'ять котеджних багатоквартирних будинків

18:50 27 жовтня Київ, Україна

Масштабна пожежа сталася в Петриківському районі Дніпропетровської області на території нового котеджного комплексу, вогонь знищив п'ять нових багатоквартирних будинків.

Відзначається, що пожежа почалася в ще незаселеній квартирі. Згодом вогонь охопив усі п'ять будинків. Загалом - 600 квадратних метрів.



В цей час рятувальники з'ясовують причину пожежі. Попередньо, займання сталося через необережність будівельників.



Постраждалих немає. Люди, які жили в одному з приміщень, встигли залишити будівлю. Вони ж першими відчули запах гару і викликали пожежників.



Рятувальникам вдалося витягти з вогню кошеня подружжя, ті не встигли знайти його в задимленому приміщенні. Тварина вижила, але обпекла вуса.



