Під Дніпром викрили роботу великої майнінг-ферми

16:42 09 червень Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували роботу великої майнінг-ферми, яка базувалася недалеко від Дніпра і була підключена в обхід електролічильників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Таким чином, зловмисники не просто викрадали електроенергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону. Задокументовано, що за 3 місяці діяльності вони завдали прямих збитків більш ніж на 2 млн гривень.

"Для приховування фактів розкрадання і заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутилися в роботу обліку системи. Дії зловмисників могли привести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню і підприємствам", - йдеться в повідомленні.

В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалюти і спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.



Встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) і 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України. Триває досудове слідство.