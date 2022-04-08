Під Черніговом на міні підірвалася машина із сім'єю: батьки померли, діти у реанімації

13:28 05 квітня Київ, Україна

Сім'я медичного працівника із села Припутні Чернігівської області підірвалася на протитанковій міні, яку покинули росіяни - двоє дорослих загинули, ще двоє дітей перебувають у реанімації.



Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура на своїй сторінці у Фейсбуці.



"Прилуцькою окружною прокуратурою Чернігівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 2.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством)", - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, залишили вибуховий пристрій поблизу с. Припутні Ічнянської ОТГ Прилуцького району. 1 квітня близько 20:00 сім'я працівника медичної допомоги поверталася із хутора Безбородьків до села Припутні. Проте за 30-50 метрів до понтонної переправи автомобіль, яким вони рухалися, підірвався на протитанковій міні.



"Батьки загинули на місці. Їхні діти, 1995 та 2008 р.н., у реанімації у важкому стані", - зазначили у прокуратурі.