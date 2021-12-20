Під Черніговом маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою - 11 загиблих

Кількість жертв ДТП з вантажівкою та маршруткою у Чернігівській області зросло до 11.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники оновили інформацію про ДТП. Зазначається, що внаслідок аварії загинули 11 людей та вісім травмовано.
Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.
«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.
Зазначається, що для деблокування від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.
Рятувальники оновили інформацію про ДТП. Зазначається, що внаслідок аварії загинули 11 людей та вісім травмовано.
Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.
«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.
Зазначається, що для деблокування від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.
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