Під Черніговом маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою - 11 загиблих

10:12 07 грудень Київ, Україна

Кількість жертв ДТП з вантажівкою та маршруткою у Чернігівській області зросло до 11.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Рятувальники оновили інформацію про ДТП. Зазначається, що внаслідок аварії загинули 11 людей та вісім травмовано.



Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.



«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», – розповіли рятувальники.



Зазначається, що для деблокування від ДСНС залучено 10 осіб та три одиниці техніки.