Під Черкасами сталася ДТП за участю двох мікроавтобусів, шестеро людей постраждали

11:11 07 липня Київ, Україна

На автодорозі Черкаси - Золотоноша зіткнулися два мікроавтобуси Volkswagen і Mercedes, в результаті ДТП постраждали 6 людей, серед яких було 4 дітей.

Про це повідомляє 7 липня КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ЧОР.

Допомогу травмованим на місці надавали чотири бригади швидкої допомоги, після чого їх доставили в медустанови.



Зокрема, двох 8-річних близнюків і їхнього 35-річного батька госпіталізували в Черкаську дитячу обласну лікарню зі стресовою реакцією.



Також в лікарню доставили 12-річну дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом передпліччя, забоєм плеча, грудної клітки і 3-річну дівчинку з саднами обличчя.



Крім цього, з травмами госпіталізували 19-річну дівчину в Третю міську лікарню Черкас.



