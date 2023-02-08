Під Бахмутом ліквідовано вертоліт Мі-24 рф

"Розрахунок ПЗРК 3 бригади оперативного призначення знищив російський ударний вертоліт Мі-24 на Донеччині. Ударний вертоліт завдав вогневої поразки по наших підрозділах і прикривав з повітря ворожу піхоту, що наступала на лінію оборони українських захисників.. Гвардійці зазначають, що гелікоптер від попадання ракети почав втрачати висоту і знижуватися, доля пілота невідома", - йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Начальник служби ППО 3-ї бригади оперативного призначення із псевдо Партизан повідомив, що ворожий гелікоптер був знищений стрільцем-зенітником із ПЗРК Голка-1.

"Слід зазначити, що це один із найшвидших ударних гелікоптерів у світі і вже третій російський гелікоптер, збитий саме підрозділами 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Внаслідок бойової роботи зенітників 3-ї бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу.Також нагадаємо, що 7 лютого у небі над Бахмутом наші колеги-прикордонники збили російський штурмовик Су-25 Грач, а також БПЛА", - повідомляє прес-служба Нацгвардії.