Майже 40 кг героїну і більше ніж 96 кг гашишу: в Казахстані затримали велику партію наркотиків

11:15 28 травень Київ, Україна

Співробітники прикордонної служби Казахстану на кордоні з Російською Федерацією затримали велику партію наркотиків, вилучили велику партію героїну і гашишу.



Про це повідомила пресслужба Комітету національної безпеки (КНБ) республіки в п'ятницю, 28 травня.

"В автомобільному пункті пропуску Сирим (Західно-Казахстанська область) з використанням службового собаки по кличці Леді в автомашині Renault Magnum під керуванням громадянина Киргизстану виявлені заховані в задніх колесах автомобіля пакети з речовиною біло-сірого кольору зі специфічним запахом загальною вагою 135 кг 493 грами 52 мг", - йдеться в повідомленні.

За результатами експертизи встановлено, що вилучена речовина є героїном вагою 39 кг 341 грам 77 мг і гашишем вагою 96 кг 151 грам 75 мг.