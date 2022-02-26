Майже 40 кг героїну і більше ніж 96 кг гашишу: в Казахстані затримали велику партію наркотиків

Співробітники прикордонної служби Казахстану на кордоні з Російською Федерацією затримали велику партію наркотиків, вилучили велику партію героїну і гашишу.
Про це повідомила пресслужба Комітету національної безпеки (КНБ) республіки в п'ятницю, 28 травня.
За результатами експертизи встановлено, що вилучена речовина є героїном вагою 39 кг 341 грам 77 мг і гашишем вагою 96 кг 151 грам 75 мг.
Громадянин, який перевозив заборонені речовини, затриманий. Вилучені наркотики передані до департаменту КНБ по Західно-Казахстанській області для подальших процесуальних дій.
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