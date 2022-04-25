За запитом РФ в Індонезії був затриманий український блогер

Український громадський діяч, блогер і музикант був затриманий Інтерполом в аеропорту Джакарта, на запит Російської Федерації.
Про це в Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, Орєшніков є колишнім громадянином РФ. У 2014 році він відкрито виступав проти окупації Криму та інформував громадськість про злочини т.зв. "зелених чоловічків" в Україні.
Він додав, що 26 липня 2014 росіянин з'явився на пункті пропуску "Бачівськ" і попросив надати йому політичний притулок в Україні. У 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, відповідно до закону, відмовився від громадянства РФ.
Він додав, що 26 липня 2014 росіянин з'явився на пункті пропуску "Бачівськ" і попросив надати йому політичний притулок в Україні. У 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, відповідно до закону, відмовився від громадянства РФ.
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