За запитом РФ в Індонезії був затриманий український блогер

17:57 25 листопада Київ, Україна

Український громадський діяч, блогер і музикант був затриманий Інтерполом в аеропорту Джакарта, на запит Російської Федерації.

Про це в Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"6 листопада 2020 громадянина України Михайла Орєшнікова на вимогу РФ затримав Інтерпол в аеропорту Джакарта (Індонезія). Друзі і колеги Михайла багаторазово зверталися в МЗС України, але їхнього втручання в справу виявилося мало. Днями може статися екстрадиція Михайла в Росію. Ситуація стає критичною", - написав журналіст.

За його словами, Орєшніков є колишнім громадянином РФ. У 2014 році він відкрито виступав проти окупації Криму та інформував громадськість про злочини т.зв. "зелених чоловічків" в Україні.



Він додав, що 26 липня 2014 росіянин з'явився на пункті пропуску "Бачівськ" і попросив надати йому політичний притулок в Україні. У 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, відповідно до закону, відмовився від громадянства РФ.