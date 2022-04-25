За запитом РФ в Індонезії був затриманий український блогер

17:57 25 листопада Київ, Україна

Український громадський діяч, блогер і музикант був затриманий Інтерполом в аеропорту Джакарта, на запит Російської Федерації.
 
Про це в Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
"6 листопада 2020 громадянина України Михайла Орєшнікова на вимогу РФ затримав Інтерпол в аеропорту Джакарта (Індонезія). Друзі і колеги Михайла багаторазово зверталися в МЗС України, але їхнього втручання в справу виявилося мало. Днями може статися екстрадиція Михайла в Росію. Ситуація стає критичною", - написав журналіст.
За його словами, Орєшніков є колишнім громадянином РФ. У 2014 році він відкрито виступав проти окупації Криму та інформував громадськість про злочини т.зв. "зелених чоловічків" в Україні.

Він додав, що 26 липня 2014 росіянин з'явився на пункті пропуску "Бачівськ" і попросив надати йому політичний притулок в Україні. У 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, відповідно до закону, відмовився від громадянства РФ.
"В аеропорту Джакарта при затриманні у нього було вилучено українські документи, а в акті затримання і наступних документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв'язуватися з українським посольством і перші тижні тримали в одиночній камері з обмеженням в будь-яких правах (зв'язок, прогулянки, інформація)", - зазначив журналіст. 