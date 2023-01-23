По всій Україні виріс дефіцит потужності - Укренерго

11:27 23 січня Київ, Україна

По Україні зросло споживання електроенергії, дефіцит потужності зріс. Усі області отримали ліміти споживання на добу, вранці ліміти вже перевищено у п'яти областях.



Про це заявили в "Укренерго".

"Споживання електроенергії більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв'язку з цим виріс дефіцит потужності", - наголосили у держкомпанії.



В "Укренерго" нагадали, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу.

"Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання", - пояснили в компанії.

При цьому до всіх обленерго доведено ліміти споживання на добу.



Вже вранці ліміти перевищено у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де зараз застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях, наголосили в "Укренерго".



У компанії також розповіли про ремонтні роботи: Укренерго вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.