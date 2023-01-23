По всій Україні виріс дефіцит потужності - Укренерго

По Україні зросло споживання електроенергії, дефіцит потужності зріс. Усі області отримали ліміти споживання на добу, вранці ліміти вже перевищено у п'яти областях.
Про це заявили в "Укренерго".
Про це заявили в "Укренерго".
В "Укренерго" нагадали, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу.
При цьому до всіх обленерго доведено ліміти споживання на добу.
Вже вранці ліміти перевищено у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де зараз застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях, наголосили в "Укренерго".
У компанії також розповіли про ремонтні роботи: Укренерго вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.
Вже вранці ліміти перевищено у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де зараз застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях, наголосили в "Укренерго".
У компанії також розповіли про ремонтні роботи: Укренерго вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.
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