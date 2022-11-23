По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії на добу

Внаслідок атаки рашистів у всіх областях України ввели аварійні відключення електроенергії, які триватимуть протягом доби. Про це повідомляє Укренерго у середу, 23 листопада.
Вказано, що сьогодні було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Вказано, що сьогодні було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Ремонтні бригади разом із підрозділами ДСНС розпочнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги, запевнили в Укренерго.
При цьому в компанії додали, що "через мороз і льодовий дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть продовжуватися довше".
При цьому в компанії додали, що "через мороз і льодовий дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть продовжуватися довше".
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