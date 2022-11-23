По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії на добу

17:25 23 листопада Київ, Україна

Внаслідок атаки рашистів у всіх областях України ввели аварійні відключення електроенергії, які триватимуть протягом доби. Про це повідомляє Укренерго у середу, 23 листопада.



Вказано, що сьогодні було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади разом із підрозділами ДСНС розпочнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги, запевнили в Укренерго.



При цьому в компанії додали, що "через мороз і льодовий дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть продовжуватися довше".