З вини Укрпошти загинули 8 млн бджіл

Під час транспортування 8 млн бджіл у вантажівці Hyundai без вентиляції і спеціального доступу кисню, всі комахи загинули.
Про це в Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола.
Про це в Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола.
Бджолярі звернулися в поліцію і збираються судитися з "Укрпоштою". Вартість всіх відправлених поштою бджіл на ринку становить близько 500 тис. гривень.
На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови для упаковки бджіл до відправки. Відправники запевняють - вони дотримувалися цих вимог.
На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови для упаковки бджіл до відправки. Відправники запевняють - вони дотримувалися цих вимог.
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