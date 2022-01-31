З вини Укрпошти загинули 8 млн бджіл

10:56 12 травень Київ, Україна

Під час транспортування 8 млн бджіл у вантажівці Hyundai без вентиляції і спеціального доступу кисню, всі комахи загинули.



Про це в Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола.

"8 мільйонів бджіл відправили Укрпоштою із Закарпаття. Вони загинули. Це сталося вчора, 11 травня. Бджолярі з Іршави та Виноградова надіслали спеціальні пакети з бджолами, маткою і спеціальним підрозплодом, прислали Укрпоштою замовникам. 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли в звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всі 8 млн бджіл, які були у вантажівці, не вижили. Це виявили в Ужгороді через кілька годин після відправки", - йдеться в повідомленні.

Бджолярі звернулися в поліцію і збираються судитися з "Укрпоштою". Вартість всіх відправлених поштою бджіл на ринку становить близько 500 тис. гривень.



На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови для упаковки бджіл до відправки. Відправники запевняють - вони дотримувалися цих вимог.