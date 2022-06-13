По Прилуках на Чернігівщині вдарили трьома ракетами

Російські окупанти атакували трьома ракетами Прилуки на Чернігівщині.
Про це повідомив голова ОДА В’ячеслав Чаус.
За даними ОК "Північ", прильоти зафіксовані о 13.15.
У соцмережах публікують фото нібито з прильоту, проте доказів немає.
Раніше внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області ввечері 11 червня постраждали 23 особи, серед яких цивільні та військові. Зокрема, постраждала 12-річна дівчинка. 10 людей перебувають у лікарні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі