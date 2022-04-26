По Одеській області завдано ракетного удару, пошкоджено міст через Дністровський лиман

Міст із Білгород-Дністровського району у бік Одеси закрили через пошкодження, отримані внаслідок ракетної атаки окупантів.
Про це повідомляє оперативна група "Південь". Ракетний удар по мосту через Дністровський лиман також підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації.
Пошкодження мосту в районі Затоки ускладнює логістику в Одеській області. Якщо пошкодження серйозні, то південна частина області виявляється відрізаною від Одеси.
Також є інформація про влучення російської ракети до приватного сектору одного з населених пунктів Одеської області.. Відомостей про жертв та постраждалих поки що немає.
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