По Одеській області завдано ракетного удару, пошкоджено міст через Дністровський лиман

14:56 26 квітня Київ, Україна

Міст із Білгород-Дністровського району у бік Одеси закрили через пошкодження, отримані внаслідок ракетної атаки окупантів.

Про це повідомляє оперативна група "Південь". Ракетний удар по мосту через Дністровський лиман також підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Є поразка мосту Дністровського лиману. Обставини та інформація про поранених уточнюються. З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь вибрати альтернативні маршрути руху", йдеться у повідомленні.

Пошкодження мосту в районі Затоки ускладнює логістику в Одеській області. Якщо пошкодження серйозні, то південна частина області виявляється відрізаною від Одеси.

Також є інформація про влучення російської ракети до приватного сектору одного з населених пунктів Одеської області.. Відомостей про жертв та постраждалих поки що немає.