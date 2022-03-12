Дорогою в пологовий будинок в результаті ДТП загинула вагітна жінка

Сьогодні на трасі Київ-Чоп сталося зіткнення автомобілів Honda і Volkswagen, в результаті ДТП загинула вагітна жінка.
Як розповіли в управлінні Нацполіції Рівненської області, аварія сталася дорогою в пологовий будинок.
За наявними даними, 27-річний чоловік загиблої, який перебував за кермом автомобіля Honda, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в Volkswagen.
«25-річна пасажирка Honda, яка була на останньому терміні вагітності, від отриманих травм загинула на місці. Її чоловіка з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення», - йдеться в повідомленні.
Крім того, водій і пасажирка Volkswagen також були госпіталізовані у важкому стані.
Як розповіли в управлінні Нацполіції Рівненської області, аварія сталася дорогою в пологовий будинок.
За наявними даними, 27-річний чоловік загиблої, який перебував за кермом автомобіля Honda, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в Volkswagen.
«25-річна пасажирка Honda, яка була на останньому терміні вагітності, від отриманих травм загинула на місці. Її чоловіка з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення», - йдеться в повідомленні.
Крім того, водій і пасажирка Volkswagen також були госпіталізовані у важкому стані.
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