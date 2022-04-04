За даними ДСНС з початку року під час побутових пожеж загинуло 1 247 осіб

12:23 12 листопада Київ, Україна

З приходом холодів українці почали частіше користуватися електроопалювальними приладами і опалювальними печами. Саме цей факт співробітники ДСНС вважають визначальним в різкому збільшенні пожеж, особливо в приватному секторі.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Так, за даними рятувальників, протягом доби 11 листопада вогонь забрав життя 9 громадян України. Всього з початку року в результаті пожеж в побуті загинуло вже 1 тис. 247 осіб, а постраждали - 1 тис. 106.



У ДСНС нагадують, що основними причинами виникнення пожеж в приміщеннях є порушення громадянами правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівачів та печей, а також куріння в приміщенні, дитячі пустощі з вогнем, перевантаження або несправності електромережі.



"Тому, з огляду на кількість загиблих і постраждалих наших співвітчизників, ДСНС в черговий раз звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в сім'ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій в разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби "101", евакуацію дітей, гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення", - сказано в повідомленні.



Також рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних будинків. Зокрема:



- не залишати малолітніх дітей без нагляду і не дозволяти їм гратися із сірниками;

- стежити за станом і справністю електромережі;

- не курити в ліжку;

- в разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі і т.д.;

- намагатися уникати перевантаження електричних мереж, не вмикать одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

- подбати про захист приміщення при користуванні пічним або газовим опаленням.