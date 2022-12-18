По центру Херсона окупанти завдали чергового ракетного удару.

16:36 18 грудня Київ, Україна

Війська країни-агресора вкотре обстріляли центр міста Херсон. Відомо про трьох постраждалих, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram у неділю, 18 грудня.

"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждали троє людей. Вони отримали осколкові поранення, один поранений у тяжкому стані. Усім надається медична допомога”, – написав Тимошенко.

Він зазначив, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, цього тижня ворог двічі обстрілював район будівлі обласної адміністрації.. Під час останнього обстрілу 15 грудня загинуло двоє людей.

Того ж дня стало відомо, що ворожі обстріли знеструмили весь Херсон. Ворог прицільно бив об'єктом критичної інфраструктури в Корабельному районі міста.

 