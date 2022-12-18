По центру Херсона окупанти завдали чергового ракетного удару.

16:36 18 грудня Київ, Україна

Війська країни-агресора вкотре обстріляли центр міста Херсон. Відомо про трьох постраждалих, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram у неділю, 18 грудня.

"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждали троє людей. Вони отримали осколкові поранення, один поранений у тяжкому стані. Усім надається медична допомога”, – написав Тимошенко.

Він зазначив, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Нагадаємо, цього тижня ворог двічі обстрілював район будівлі обласної адміністрації.. Під час останнього обстрілу 15 грудня загинуло двоє людей.

Того ж дня стало відомо, що ворожі обстріли знеструмили весь Херсон. Ворог прицільно бив об'єктом критичної інфраструктури в Корабельному районі міста.