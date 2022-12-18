По центру Херсона окупанти завдали чергового ракетного удару.

Війська країни-агресора вкотре обстріляли центр міста Херсон. Відомо про трьох постраждалих, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram у неділю, 18 грудня.
Він зазначив, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.
Нагадаємо, цього тижня ворог двічі обстрілював район будівлі обласної адміністрації.. Під час останнього обстрілу 15 грудня загинуло двоє людей.
Того ж дня стало відомо, що ворожі обстріли знеструмили весь Херсон. Ворог прицільно бив об'єктом критичної інфраструктури в Корабельному районі міста.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі