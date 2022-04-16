Харчове отруєння в дитячому таборі - п'ятеро дітей госпіталізовані

12:05 17 липня Київ, Україна

У дитячому оздоровчому таборі "Делюкс", який знаходиться в селі Татарів Надвірнянського району Івано-Франківської області, на болі в животі поскаржилися п'ятеро дітей.
 
Про це повідомило обласне управління Держпродспоживслужби України в Facebook.
 
У підсумку в інфекційне відділення Яремчанської лікарні госпіталізували п'ятьох дітей 2006-2008 років народження.

"Попередній діагноз постраждалих - харчове отруєння. Стан - середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Держпродспоживслужба почала санітарно-епідеміологічне розслідування.