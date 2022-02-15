Харчове отруєння отримали 17 працівників заводу

08:30 24 вересень Київ, Україна

За даними ДСНС в Коломиї відбулося масове харчове отруєння: там дев'ять осіб потрапили до інфекційної лікарні.



Крім того, вісім людей залишилися лікуватися вдома. Всі 17 постраждалих - це працівники місцевого заводу з виробництва автомобільних деталей.



За словами медиків, пацієнти в стані середньої тяжкості. Фахівці ще досліджують, що могло стати причиною отруєння. Втім, більшість хворих скаржаться на сосиски, які з'їли в заводській їдальні.