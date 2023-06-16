Піротехніки знешкодили понад 367 тисяч вибухонебезпечних предметів з початку війни

11:01 18 травня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, фахівці з піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) успішно нейтралізували 367 900 вибухонебезпечних предметів та 2 891 кілограм вибухових речовин, включаючи 2 226 авіаційних бомб.



Цю інформацію повідомляє офіційний пресцентр ДСНС.





Зазначається, що протягом цієї доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 146 разів. Виявлено, вилучено та знешкоджено 2775 одиниць вибухонебезпечних предметів. Було обстежено територію площею 218,45 гектара.



За даними ДСНС, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області – 18 тис. 129 разів, у Київській області – 7 тис. 718, у Донецькій області – 5 тис. 276, у Миколаївській області – 4 тис. 902, у Херсонській області – 4 тис. 862, у Чернігівській області 4 тис. 611, Сумській – 2 тис. 13, Черкаській – 1 тис. 107 разів.



У пресслужбі ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки одразу потрібно повідомляти про це за номером 101.