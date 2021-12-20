Піротехніки ДСНС на окупованих територіях вилучили і знищили понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів

09:37 07 квітень Київ, Україна

Протягом останніх семи років піротехнічні підрозділи ДСНС України залучалися близько 11 тис. разів до очищення замінованих територій, ними вилучено та знищено понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів.



Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"З початку 2014 року на Донбасі тривають бойові дії, результат яких - це гектари замінованих територій і смертельна небезпека для мирних жителів. Крім цього, не варто недооцінювати небезпеку, яку несуть в собі снаряди Другої світової війни, які все ще продовжують знаходити", - підкреслюють в штабі.

Відзначається, що щодня піротехніки залучаються до проведення робіт з очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Фахівці проводять комплекс заходів в рамках як технічного, так і нетехнічного розмінування.

"Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 10 961 раз, обстежено 9340,555 га території та 23,19 га акваторії , вилучені та знищені 70129 вибухонебезпечних предметів. З 22 березня в районі ООС піротехніки ДСНС України приступили до чергової фази розмінування в рамках співпраці ДСНС з представництвом "The HALO Trust" в Україні на ділянці Гнутове-1 загальною площею 12 гектарів", - сказано в повідомленні.

Фахівці Служби порятунку прикладають максимум зусиль, щоб не допустити нещасних випадків серед населення. Зокрема, серед цивільних осіб в районі проведення ООС регулярно проводяться роз'яснювальні бесіди і профілактична робота.