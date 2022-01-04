Піаністку шукали тиждень і знайшли мертвою

Близько 9:50 23 серпня тіло зниклої жінки в яру посадки біля проспекту Перемоги виявили волонтери. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіціі в Харківській області.

За попередньою інформацією поліцейських, жінка покінчила життя самогубством - повісилась. Її тіло без видимих ознак насильницької смерті направили на судово-медичну експертизу.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою "самогубство". Копи встановлюють причину смерті.

Анна Скіртенко була концертмейстером музичного училища імені Лятошинського. Друзі згадують її як світлого і талановиту людину.

Вранці 16 серпня Ганна Скіртенко пішла прогулятися в лісі в районі Олексіївки і не повернулася додому. За словами її племінниці, жінка була дуже худорлява, недавно лежала в лікарні і була фізично виснажена.