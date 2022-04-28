Першим 10 російським окупантам заочно пред'явлено підозри у порушенні законів та звичаїв війни

15:55 28 квітня Київ, Україна

Прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє офіс Генпрокурора України.



За даними слідства, під час окупації міста Буча протягом березня 2022 року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участь у бойових діях та не мали зброї.. Окупанти не постачали їх продуктами харчування та питною водою.

Підозрювані позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав'язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки пов'язували пластиковими хомутами. Потерпілим загрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їхньому напрямку.

З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і так, російські військові завдавали мирним жителям тілесних ушкоджень.. Людей били кулаками по тілу, прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітці. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі та побутову техніку.

Підозрювані будуть оголошені в розшук з метою їх затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння інших злочинів, зокрема, умисних убивств.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції у Київській області, оперативний супровід – Департаментом захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції України.