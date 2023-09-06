Перше вересня у Києві: заміновано всі середні школи

Першого дня нового навчального року, 1 вересня, надійшла інформація про замінування всіх середніх шкіл, розташованих у столиці, як повідомила Київська міська військова адміністрація.
Остаточне рішення про процедуру евакуації учнів та педагогічного персоналу прийматиметься спільно адміністрацією освітніх закладів та поліцією.
Правоохоронні органи закликають громадян зберігати спокій та уважно стежити за оновленнями в отриманій інформації.
Правоохоронні органи закликають громадян зберігати спокій та уважно стежити за оновленнями в отриманій інформації.
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