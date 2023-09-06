Перше вересня у Києві: заміновано всі середні школи

12:24 01 вересня Київ, Україна

Першого дня нового навчального року, 1 вересня, надійшла інформація про замінування всіх середніх шкіл, розташованих у столиці, як повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Столична поліція отримала інформацію про потенційні загрози, пов'язані із замінуванням усіх середніх шкіл у Києві. Правоохоронні органи вже розпочали перевірку власними силами, і в разі потреби підрозділи ДСНС будуть задіяні", - говориться в офіційній заяві.

Остаточне рішення про процедуру евакуації учнів та педагогічного персоналу прийматиметься спільно адміністрацією освітніх закладів та поліцією.



Правоохоронні органи закликають громадян зберігати спокій та уважно стежити за оновленнями в отриманій інформації.