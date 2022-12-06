Перевозили наркотики під виглядом гуманітарки для України: в Іспанії заарештували наркоторговців

11:08 06 грудня Київ, Україна

Громадянська гвардія Іспанії затримала 30 наркоторговців, які розповсюджували та перевозили марихуану країною під виглядом гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомили у пресрелізі правоохоронних органів.



Група зловмисників базувалася в Андалусії та отримувала марихуану з плантацій, розкиданих по всьому регіону. До неї входили українці, німці, іспанці та марокканці. Вони ховали марихуану в картонних коробах, маскуючи наркотик під постачання та гуманітарну допомогу, призначену для України.



Ящики з наркотиками перевозили у фургонах під виглядом каравану солідарності, щоб таким чином вантаж залишався непоміченим поліцією та прикордонниками.



Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тисяч євро, вогнепальну зброю та 109 кілограмів марихуани.