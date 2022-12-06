Перевозили наркотики під виглядом гуманітарки для України: в Іспанії заарештували наркоторговців

Громадянська гвардія Іспанії затримала 30 наркоторговців, які розповсюджували та перевозили марихуану країною під виглядом гуманітарної допомоги Україні.
Про це повідомили у пресрелізі правоохоронних органів.
Група зловмисників базувалася в Андалусії та отримувала марихуану з плантацій, розкиданих по всьому регіону. До неї входили українці, німці, іспанці та марокканці. Вони ховали марихуану в картонних коробах, маскуючи наркотик під постачання та гуманітарну допомогу, призначену для України.
Ящики з наркотиками перевозили у фургонах під виглядом каравану солідарності, щоб таким чином вантаж залишався непоміченим поліцією та прикордонниками.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тисяч євро, вогнепальну зброю та 109 кілограмів марихуани.
Група зловмисників базувалася в Андалусії та отримувала марихуану з плантацій, розкиданих по всьому регіону. До неї входили українці, німці, іспанці та марокканці. Вони ховали марихуану в картонних коробах, маскуючи наркотик під постачання та гуманітарну допомогу, призначену для України.
Ящики з наркотиками перевозили у фургонах під виглядом каравану солідарності, щоб таким чином вантаж залишався непоміченим поліцією та прикордонниками.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тисяч євро, вогнепальну зброю та 109 кілограмів марихуани.
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