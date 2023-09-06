Перестрілка в окупованій Михайлівці: "кадирівці" проти дагестанців

20:53 14 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області "кадирівці" та дагестанці влаштували стрілянину. Про це повідомив Центр національного спротиву.



За інформацією від підпілля, 12 серпня до Михайлівки Василівського району прибули російські пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" чиновника з-поміж "кадирівців" у розвиток захоплених територій.



Увечері того дня в районі центрального парку Михайлівки відбулася словесна суперечка між "кадирівцями" та дагестанцями з іншого підрозділу армії росії. Під час сварки один із окупантів відкрив вогонь у повітря зі стрілецької автоматичної зброї.



Зазначається, що в ході бою одному з окупантів завдали численні колото-різані ушкодження, несумісні з життям. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 Костер, ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї.