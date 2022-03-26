Перестрілка в Івано-Франківську: постраждали три людини

12:45 02 листопада Київ, Україна

Патрульна поліція Івано-Франківська затримала чоловіка, який 1 листопада близько 20:40 на вулиці Пулюя влаштував стрілянину по перехожих.



Про це повідомили в пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

"Невідомий чоловік влаштував стрілянину і поранив двох чоловіків. У одного з поранених був травматичний пістолет і він зробив кілька пострілів в нападника", - йдеться в повідомленні.

Патрульні поліціянти затримали всіх учасників інциденту на місці. Три людини з травмами госпіталізовані до медичного закладу.

На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події.