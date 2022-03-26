Перестрілка в Івано-Франківську: постраждали три людини
12:45 02 листопада Київ, Україна
Патрульна поліція Івано-Франківська затримала чоловіка, який 1 листопада близько 20:40 на вулиці Пулюя влаштував стрілянину по перехожих.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Івано-Франківської області.
"Невідомий чоловік влаштував стрілянину і поранив двох чоловіків. У одного з поранених був травматичний пістолет і він зробив кілька пострілів в нападника", - йдеться в повідомленні.
Патрульні поліціянти затримали всіх учасників інциденту на місці. Три людини з травмами госпіталізовані до медичного закладу.
На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Встановлюються всі обставини події.
"Крім того, близько 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, стріляв з пістолета, її госпіталізували. Слідчі встановлюють також причетність зловмисника і до цієї події", - додали в поліції.
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