Перестрілка в Броварах: рік по тому 15 учасників банди будуть засуджені

18:06 01 квітень Київ, Україна

Київський суд отримав обвинувальний акт стосовно 15 учасників перестрілки, яка сталася майже рік тому в житловому кварталі Броварів. За даним фактом розпочато три кримінальних виробництва: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, в травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, раніше неодноразово судимого за вчинення жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення будь-яким способом конкуренції в здійсненні перевезень за маршрутом м.Бровари -метро "Лісова" м.Київ. Маючи злочинний досвід і авторитет в кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої влаштували стрілянину в житловому кварталі Броварів з нелегальними перевізниками з Вінницької області.



15 осіб звинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).



Нагадаємо, 29 травня, рано вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.



Пізніше з'явилося відео ранкової перестрілки в Броварах.



Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Володимиру Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами з розподілу маршрутів.



Слідчі за даним фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.



Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.