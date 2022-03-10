Переселенка із зони ООС вчинила самогубство

10:57 14 жовтень Київ, Україна

13 жовтня близько 20:00 вечора з вікна гуртожитку на вулиці Комкова в Херсоні вистрибнула 59-річна жінка.

Як повідомляє місцеве видання, вона жила в гуртожитку, 4-ий поверх якого є місцем компактного проживання переселенців із зони ООС. Разом з жінкою жив її сліпий чоловік, а також троє їхніх онуків.

Поліцію викликав місцевий житель Артем Кириченко, який живе в сусідньому будинку. Чоловік почув крики і одним з перших був на місці трагедії.

Чоловік затриманої розповів журналістам, що його дружина останні чотири місяці скаржилася на болі в голові та спині. Сусіди казали, що вона розповідала, що зверталася до лікарів, і говорила, що не отримала належної допомоги. Також говорила, що може не витримати фізичних страждань.

Сім'я жила на пенсії чоловіка та жінки, а також на соціальну допомогу.