Переправляли військовозобов'язаних через держкордон: викрито мешканців Одеси та Дніпра

18:06 09 лютого Київ, Україна

Житель Одеси організував незаконне переправлення двох військовозобов'язаних громадян України через державний кордон України у пунктах пропуску з Республікою Молдова та Румунією.



Підозрюваний передав їм підроблені документи – свідоцтва про народження трьох дітей, які дають підстави для виїзду за межі України, а також керував їхніми діями щодо подальшого перетину кордону.



Вартість "послуг" становила від 4000 до 5500 євро.



Чоловіка затримано у м. Одеса. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави - 1 млн грн.



Також встановлено, що мешканець м. Дніпра за 2000 доларів США пообіцяв підробити офіційні документи та забезпечити включення військовозобов'язаного до інформаційної бази даних «Шлях».



Це дає змогу безперешкодного виїзду за межі України як волонтера.



Чоловік затриманий під час отримання коштів. Вирішується питання про обрання затриманого запобіжного заходу.



За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури та Центральної окружної прокуратури м. Дніпра обом громадянам повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаних через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).



Досудові розслідування здійснюються слідчими Нацполіції під час оперативного супроводу СБУ.