Перекрито канал контрабанди прекурсорів через аеропорт Бориспіль

16:13 26 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів перекрили канал контрабанди психотропних речовин і прекурсорів на територію України.

Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, четверо жителів Києва через міжнародний аеропорт Бориспіль налагодили канал постачання з країн Близького Сходу прекурсорів, з яких потім виготовляли психотропну речовину метамфетамін для подальшого збуту через мережу Інтернет по всій території України.

"Під час огляду в аеропорту Бориспіль правоохоронці виявили та вилучили майже 10 000 блістерів, кожен з яких містить по 10 таблеток препарату з діючою речовиною - псевдоефедрин. Крім того, під час обшуку правоохоронними органами вилучено ще низку інших сильнодійних препаратів", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.