Перекрито канал контрабанди прекурсорів через аеропорт Бориспіль

Співробітники правоохоронних органів перекрили канал контрабанди психотропних речовин і прекурсорів на територію України.
Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, четверо жителів Києва через міжнародний аеропорт Бориспіль налагодили канал постачання з країн Близького Сходу прекурсорів, з яких потім виготовляли психотропну речовину метамфетамін для подальшого збуту через мережу Інтернет по всій території України.
Досудове розслідування триває.
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