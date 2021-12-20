Перекрито канал контрабанди наркотиків в Донецьку область

Співробітники правоохоронних органів викрили групу осіб, яка організувала незаконне переміщення наркотиків на територію окупованого Донбасу.
Чотирьом особам повідомлена підозра за фактом контрабанди метадону та димедролу на окуповану територію Донецької області, через територію РФ.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Наркотики ховали в товарах для дітей, іграшках, візках і т.д., і доставлялися під виглядом звичайних побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів і товарів в Донецьк.
Переміщення заборонених товарів через кордон в РФ здійснювалося в пунктах пропуску Гоптівка Харківської області і Мілове Луганської області, а в непідконтрольні райони України - через неконтрольовані ділянки державного кордону.
Переміщення заборонених товарів через кордон в РФ здійснювалося в пунктах пропуску Гоптівка Харківської області і Мілове Луганської області, а в непідконтрольні райони України - через неконтрольовані ділянки державного кордону.
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