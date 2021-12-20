Перекрито канал контрабанди наркотиків в Донецьку область

19:09 22 березень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили групу осіб, яка організувала незаконне переміщення наркотиків на територію окупованого Донбасу.



Чотирьом особам повідомлена підозра за фактом контрабанди метадону та димедролу на окуповану територію Донецької області, через територію РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, група осіб організувала канал незаконного переміщення в тимчасово окуповані райони Донецької області через територію Російської Федерації наркотичної речовини метадону і сильнодійного лікарського засобу димедролу", - йдеться в повідомленні.

Наркотики ховали в товарах для дітей, іграшках, візках і т.д., і доставлялися під виглядом звичайних побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів і товарів в Донецьк.



Переміщення заборонених товарів через кордон в РФ здійснювалося в пунктах пропуску Гоптівка Харківської області і Мілове Луганської області, а в непідконтрольні райони України - через неконтрольовані ділянки державного кордону.