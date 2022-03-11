Переробляв і збував: поліція затримала священника за торгівлю зброєю

Священнослужитель одного з сіл на Львівщині купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і продавав.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомляється, що кілька місяців тому волинські оперативники отримали інформацію, що житель Львівської області реалізує перероблену зброю і боєприпаси.
Поліціянти встановили особу зловмисника, ним виявився 47-річний житель Львівської області, священнослужитель в одному з сіл. Поліціянти під прикриттям придбали у нього зброю, а потім затримали і самого зловмисника.
Співробітники поліції провели обшуки, під час яких виявили та вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої і засоби зв'язку, а також пістолети, боєприпаси і глушники.
Повідомляється, що кілька років тому даного священника вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини.
За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК) порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
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