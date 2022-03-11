Переробляв і збував: поліція затримала священника за торгівлю зброєю

14:05 11 червень Київ, Україна

Священнослужитель одного з сіл на Львівщині купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і продавав.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомляється, що кілька місяців тому волинські оперативники отримали інформацію, що житель Львівської області реалізує перероблену зброю і боєприпаси.

Поліціянти встановили особу зловмисника, ним виявився 47-річний житель Львівської області, священнослужитель в одному з сіл. Поліціянти під прикриттям придбали у нього зброю, а потім затримали і самого зловмисника.

Співробітники поліції провели обшуки, під час яких виявили та вилучили документи, що підтверджують причетність до протиправної діяльності, технічні пристрої і засоби зв'язку, а також пістолети, боєприпаси і глушники.

Повідомляється, що кілька років тому даного священника вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини.



За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК) порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.