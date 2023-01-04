Передавала окупантам дані про блокпости: мешканка Донбасу отримала 8 років в'язниці

Суд визнав мешканку Добропілля Донецької області винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 8 років ув'язнення.
Про це повідомляє 4 січня Офіс Генерального прокурора.
Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року жінка неодноразово передавала своїй знайомій - учасниці "ДНР" текстові повідомлення про місцезнаходження блокпостів та дислокацію військовослужбовців ЗСУ на території Добропілля Покровського району.
Дані жінка надсилала з власного телефону в одну із соціальних мереж. При цьому засуджена усвідомлювала, що ця інформація може бути використана ворогом для обстрілів міста.
У червні 2022 року її затримали правоохоронці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.
Дані жінка надсилала з власного телефону в одну із соціальних мереж. При цьому засуджена усвідомлювала, що ця інформація може бути використана ворогом для обстрілів міста.
У червні 2022 року її затримали правоохоронці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.
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