Перед судом постане російський командир, який розстріляв цивільного в Сумській області

15:59 11 травня Київ, Україна





Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.



Вранці 28 лютого ЗСУ розбили колону російської техніки з боку села Грінченкове Сумської області. Четверо російських військових, які були в колоні, щоб втекти, розстріляли з автоматів приватний автомобіль, вкрали його та рушили до селища міського типу Чупахівка. По дорозі вони побачили 62-річного місцевого, який віз узбіччям дороги велосипед і розмовляв телефоном. Саме його, як кажуть слідчі, убив 21-річний підозрюваний.



Його ім'я у повідомленні не вказують, проте відомо, що це Вадим Шишамарін. Раніше відео його допиту оприлюднили у СБУ. До суду направили обвинувальний акт щодо російського військового, командира відділення військової частини №32010 з московської області, підозрюваного у порушенні законів та звичаїв війни, та умисних вбивствах.Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.Вранці 28 лютого ЗСУ розбили колону російської техніки з боку села Грінченкове Сумської області. Четверо російських військових, які були в колоні, щоб втекти, розстріляли з автоматів приватний автомобіль, вкрали його та рушили до селища міського типу Чупахівка. По дорозі вони побачили 62-річного місцевого, який віз узбіччям дороги велосипед і розмовляв телефоном. Саме його, як кажуть слідчі, убив 21-річний підозрюваний.Його ім'я у повідомленні не вказують, проте відомо, що це Вадим Шишамарін. Раніше відео його допиту оприлюднили у СБУ.



“Мені наказали вистрілити. Я вистрілив у нього одну чергу. Він упав. Ми поїхали далі”, – згадував він про події того дня.



Чоловік, у вбивстві якого звинувачують Шишамаріна, помер на місці, за кілька десятків метрів від власного будинку.



За словами голови Офісу Генерального прокурора Ірини Венедиктової, російський військовий є першим із тих росіян, хто постане перед українським судом за вбивство цивільного. В цей час Шишамарін перебуває під вартою.



Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.



Сумщина є однією із областей, які першими потрапили під удар росії. Обстрілювали регіон із важкої артилерії, скидали на міста та села заборонені касетні та вакуумні бомби та, можливо, використали хімічну зброю.



У квітні місцева влада повідомляла про мінімум сотні вбитих російськими військовими цивільних. Водночас голова Сумської ОВА Дмитро Живицький наголошував, що кількість убитих збільшується щодня, бо правоохоронці знаходять нові тіла, зокрема, на узбіччях доріг. Багато хто також зник безвісти.