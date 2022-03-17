Пенсіонерка "трохи" побила грабіжника і викликала поліцію

У Києві хоробра 66-річна жінка чинила опір грабіжникові, який напав на неї, змусивши зловмисника бігти з місця злочину.

Інцидент стався близько другої години ночі у вівторок, 20 жовтня, біля лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській, 3, в Деснянському районі столиці.



Відзначається, що жінка сама зателефонувала в поліцію і розповіла, що невідомий чоловік силоміць відібрав у неї рюкзак. Описуючи прикмети грабіжника, пенсіонерка вказала, що він може бути "трохи" побитим.



Незабаром поліціянти затримали підозрюваного, обличчя якого було все в крові. При огляді особистих речей у нього був виявлений рюкзак потерпілої.